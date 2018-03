Hong Kong - Trois figures du "Mouvement des parapluies" ont été pris à partie par des militants pro-Pékin, dimanche à Hong Kong, en marge de législatives partielles où le camp prodémocratie tente de récupérer les sièges dont il a été privé.Ce scrutin, organisé du fait de la disqualification de députés qui avaient prononcé des discours protestataires en prêtant serment au début de leurs mandats en 2016, a de nouveau illustré la profonde fracture au sein de la population hongkongaise.La Chine a considérablement durci le ton contre toute forme de contestation de sa souveraineté sur l'ancienne colonie britannique, certaines candidatures de modérés prônant juste "l'autodétermination" ayant été interdites.En 2016, Pékin avait obtenu la disqualification de six députés qui avaient volontairement écorché leur prestation de serment. Certains étaient des vétérans du combat pour la démocratie à Hong Kong, d'autres des membres d'une nouvelle mouvance radicale demandant l'indépendance.Quatre des six sièges vacants sont remis en jeu dimanche et notamment celui de Nathan Law, un des visages de la contestation monstre de 2014 avec Joshua Wong et Agens Chow.Les trois ont été chahutés par un groupe d'hommes et une femme aux abords d'un bureau de vote, alors qu'ils étaient venus soutenir leur candidat Au Nok-hin, selon un journaliste de l'AFP présent sur place."Traîtres", hurlait un homme en lançant aux trois diverses obscénités"Voter est encore plus nécessaire quand il y a des restrictions à la liberté de parole", a déclaré aux journalistes Joshua Wong, un des chefs de file du mouvement Demosisto.Mme Chow, 21 ans, avait initialement prévu de se présenter pour le siège de M. Law, mais l'exécutif hongkongais lui a interdit en janvier de le faire au motif qu'elle soutient l'auto-détermination de Hong Kong.Avec la "Révolte des parapluies", Hong Kong avait en 2014 connu sa plus grave crise politique depuis son retour en 1997 dans le giron de la Chine après 155 ans de présence britannique. Venu célébrer le 20e anniversaire de la rétrocession, le président chinois Xi Jinping avait lancé en juillet 2017 une sévère mise en garde à la mouvance pro-démocratie.D'après les termes de l'accord sino-britannique sur la rétrocession, Hong Kong jouit de libertés inconnues ailleurs en Chine continentale, en vertu du principe "Un pays, deux systèmes", en théorie jusqu'en 2047. Beaucoup ont cependant le sentiment que ces libertés s'érodent."Il ne s'agit pas seulement de me choisir moi dans cette élection, il s'agit aussi de voter pour la justice", a déclaré de son côté Au Nok-hin, qui s'est présenté quand la candidature d'Agnes Chow a été invalidée.Pour une partie de l'opinion hongkongaise cependant, la mouvance prodémocratie ne fait qu'encourager la "violence"."Cette élection partielle est une occasion pour la majorité silencieuse qui en a marre de la politisation de Hong Kong, qui déteste qu'on humilie le pays, de dire clairement à ces politiciens qu'il n'y a pas de place à Hong Kong pour eux", a déclaré la candidate de la majorité Judy Chan, qui se présente contre M. Au.Le Conseil législatif (Legco) penche toujours du côté de Pékin aux termes d'un système électoral alambiqué, qui empêche quasiment à coup sûr le camp démocrate d'obtenir la majorité.Trente des 70 sièges sont réservés à des groupes socio-professionnels acquis à la Chine continentale.(©AFP / 11 mars 2018 08h50)