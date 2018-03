Hongrie: Orban dit avoir une liste de 2.000 ennemis payés pour le renverser

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, a affirmé vendredi, neuf jours avant les élections législatives, qu'il disposait d'une liste de 2.000 personnes payées pour renverser son gouvernement et favoriser l'immigration."En Hongrie, environ 2.000 personnes rémunérées travaillent pendant la campagne électorale pour renverser le gouvernement et installer un nouveau gouvernement pro-immigration acceptable par George Soros", a déclaré M. Orban."Nous savons exactement qui ils sont, nous savons leurs noms, pour qui et comment ils travaillent dans le but de faire de la Hongrie un pays d'immigration", a-t-il déclaré à la radio MR1.Dans un discours aux accents nationalistes et complotistes lors de la fête nationale hongroise du 15 mars, M. Orban, en lice pour un troisième mandat d'affilée, avait annoncé qu'il prendrait des mesures "morales, politiques et juridiques" contre ses adversaires après les législatives du 8 avril."L'Europe est actuellement en cours d'invasion, si nous permettons que cela se produise, d'ici une ou deux décennies, des dizaines et des dizaines de millions de personnes partiront pour l'Europe en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient", avait-il déclaré.Le Premier ministre, au pouvoir depuis 2010, a au cours des derniers mois radicalisé sa rhétorique nationaliste et lancé une campagne contre Georges Soros, financier et philanthrope de 87 ans, Américain d'origine hongroise.Budapest l'accuse de vouloir favoriser une "immigration de masse" vers l'Union européenne. Le milliardaire qui finance plusieurs ONG de défense des droits civiques dans le pays, a réfuté ces allégations, les qualifiant de "mensongères" et à tonalité "antisémite".Le parti de Viktor Orban reste crédité d'une très large avance dans les sondages. Ceux-ci montrent cependant aussi que la majorité des électeurs souhaite un changement à la tête de la Hongrie et que le taux d'indécis s'élève à environ 40%.(©AFP / 30 mars 2018 20h19)