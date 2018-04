Budapest - Le Premier ministre national-conservateur hongrois Viktor Orban, largement réélu dimanche pour un troisième mandat d'affilée, s'est félicité mardi que les électeurs aient confirmé sa politique visant notamment les ONG de défense des droits soutenues par le milliardaire George Soros."Nous avons présenté une série de lois au Parlement avant les élections pour que les électeurs hongrois votent en connaissance de cause. Cela a été le cas et nous estimons avoir été mandatés en ce sens", a déclaré le dirigeant au cours d'une conférence de presse à Budapest.M. Orban, qui a décroché la majorité des deux tiers au Parlement lui permettant de poursuivre son train de révisions institutionnelles, avait déclaré avant le scrutin vouloir faire adopter une batterie de lois intitulée "Stop Soros" et ciblant notamment certaines ONG.Le Premier ministre souverainiste âgé de 54 ans accuse le financier américain d'origine hongroise de vouloir favoriser une immigration de masse vers l'Europe, ce que M. Soros a démenti.M. Orban, qui s'exprimait mardi devant la presse internationale, a par ailleurs promis des "changements significatifs" pendant son nouveau mandat, sans livrer davantage de détails. Il a toutefois assuré exclure la mise en place d'un régime présidentiel.Il a annoncé avoir invité mardi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour une visite à Budapest qui pourrait avoir lieu "dans les deux semaines". Bruxelles avait assorti lundi ses félicitations à M. Orban pour sa réélection d'une mise en garde sur le nécessaire respect des "valeurs" communes au sein de l'UE.L'ampleur de la victoire de M. Orban, qui a recueilli dimanche près de la majorité absolue des suffrages, a pris de court l'opposition, qui avait misé sur un essoufflement de sa popularité après huit ans de pouvoir.Le parti d'extrême droite Jobbik, arrivé deuxième avec moins de 20% des voix, a accepté lundi la démission de son fondateur et tête de liste Gabor Vona, qui a reconnu avoir perdu son pari d'imposer cette formation face à M. Orban après en avoir assagi la ligne.Soutien de M. Vona et adversaire acharné de M. Orban, le milliardaire et patron de presse Lajos Simicka semble avoir lui aussi jeté l'éponge sur le front médiatique : son journal Magyar Nemzet a annoncé mardi cesser sa publication "pour raisons financières", de même que sa station de radio.L'opposition de droite comme de gauche a par ailleurs émis des doutes sur le déroulement du scrutin. Le Jobbik a annoncé mardi préparer une requête pour un recomptage des voix, évoquant "plusieurs incidents" nourrissant "des soupçons de fraude".Le parti de centre-gauche DK de l'ancien Premier ministre Ferenc Guyrcsany a lui aussi pointé divers incidents, évoquant la possibilité que dans certaines circonscriptions le résutats aient pu être "manipulés" en l'absence de scrutateurs d'opposition.La formation écologiste LMP a pour sa part estimé qu'"il sera difficile d'éviter un recomptage total" des suffrages.Ces partis se sont notamment étonnés de pannes informatiques jugées suspectes, et du fait que le taux de participation affiché à 18H30 ait été supérieur à celui de 19H00.(©AFP / 10 avril 2018 17h05)