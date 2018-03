Budapest - Jusque-là promis à une facile réélection à la tête de la Hongrie en avril, le Premier ministre Viktor Orban a jugé vendredi faire face à un "défi majeur" après la victoire surprise dimanche d'un candidat unique de l'opposition dans un fief de son parti."Il est temps de regarder la réalité en face. Nous devons nous préparer à affronter des candidats uniques", a estimé le dirigeant souverainiste à la radio nationale, soulignant qu'il s'agit là d'un "défi majeur".M. Orban, qui briguera un troisième mandat consécutif aux législatives du 8 avril, avait remporté avec son parti Fidesz plus des deux tiers des sièges au Parlement en 2014 face à une opposition éparpillée.Mais le scrutin municipal de dimanche à Hodmezövasarhely, où l'extrême droite, les libéraux et la gauche ont soutenu un candidat unique, fait planer une menace nouvelle sur l'actuelle majorité, a relevé M. Orban.Jusqu'à présent, une telle alliance "relevait de la fantaisie politique". Mais elle est devenue "réalité" et la conclusion d'un "pacte (électoral) est en cours" entre les différents courants de l'opposition, a-t-il assuré.Le Fidesz reste crédité d'une avance de 30 points dans les sondages. Ceux-ci montrent cependant aussi que la majorité des électeurs souhaite un changement à la tête de la Hongrie et que le taux d'indécis s'élève à environ 40%.A la suite du succès électoral de dimanche, certaines figures de l'opposition de gauche se sont dites favorables à une entente à l'échelle nationale avec la formation d'extrême droite Jobbik, la deuxième force politique du pays."Si les partis travaillent ensemble, aucune circonscription n'est ingagnable", a estimé jeudi la tête de liste du Parti socialiste, Gergely Karacsony.Si le Jobbik ne paraît pas prêt pour le moment à s'allier ouvertement avec la gauche traditionnelle, laquelle reste partagée sur la question, l'analyste Andras Biro-Nagy juge probables des accords informels et au cas par cas."Au final, il y aura un candidat unique partisan de immigration contre un candidat opposé à l'immigration favorable au gouvernement", a estimé M. Orban, qui a fait de la lutte contre l'immigration son principal cheval de bataille.Deux ans après la fin de la crise migratoire de 2015/16, ce ressort semble cependant perdre de sa force, selon les analystes, qui relèvent que les questions de la corruption, des services publics et du pouvoir d'achat sont de plus en plus prioritaires pour l'électorat.Mais dans un discours virulent à Miskolc (nord-est), M. Orban a persisté jeudi dans la xénophobie en s'efforçant de présenter comme un exemple malheureux d'"immigration" l'importante communauté Rom qui y vit, suscitant l'indignation de celle-ci."Qualifier d'+immigrants+ les Roms, qui vivent en Hongrie depuis plus de 600 ans, est une incitation inadmissible" à leur faire subir des exactions, a relevé vendredi l'élu local rom Gabor Varadi, qui a exigé des excuse du Premier ministre.(©AFP / 02 mars 2018 15h08)