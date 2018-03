Hongrie: la nouvelle centrale nucléaire opérationnelle en 2026-2027 (ministre)

Budapest - Les deux nouvelles tranches controversées de la centrale nucléaire hongroise de Paks, construites et financées par la Russie, seront opérationnelles en 2026-2027, selon le ministre en charge du projet cité jeudi par le quotidien Magyar Hirlap.Les travaux préliminaires commenceront cette année, "la construction des réacteurs débutera en 2020, et les deux nouveaux blocs de la centrale nucléaire seront en exploitation commerciale dès 2026 et 2027", a indiqué le ministre Janos Süli.La mise en service des ces nouveaux réacteurs, dont la construction a été décidée en janvier 2014 par Budapest et Moscou, avait été initialement été fixée à 2022-2023, puis à 2024-2025.Les deux nouvelles tranches de 1.200 mégawatts (MW) chacune sont destinées à remplacer les quatre réacteurs actuellement en fonction sur le site, construits dans les années 1980 et qui assurent la moitié de la production d'électricité en Hongrie.Ce projet d'agrandissement de 12,5 milliards d'euros, financé à hauteur de 10 milliards par la Russie via un prêt à la Hongrie, fait l'objet de vives controverses en Hongrie ainsi qu'en Autriche voisine.L'opposition hongroise a notamment critiqué le manque de transparence dans l'attribution, sans appel d'offre, du marché au groupe russe Rosatom. Le secret entourant ce contrat a été fixé à 30 ans par le Parlement hongrois.L'opérateur de la centrale, la société nationale d'électricité MVM, a pour sa part émis des doutes sur la rentabilité des deux futurs réacteurs.Après examen, la Commission n'a toutefois pas mis son veto à ce chantier, considérant le montant de l'aide russe "limité et proportionné aux objectifs poursuivis".L'Autriche a porté plainte le 22 février devant la Cour de justice de l'Union européenne contre ce feu vert, contestant l'allocation de fonds publics à l'énergie nucléaire, qu'elle juge dangereuse et non rentable économiquement.(©AFP / 01 mars 2018 12h58)