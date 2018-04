Hongrie: le parti d'Orban en tête des législatives (résultats partiels)

Budapest - Le parti national-conservateur du Premier ministre Viktor Orban était en tête des législatives hongroises tenues dimanche, selon de premiers résultats officiels partiels publiés par le Bureau national électoral (NVI).Le Fidesz de M. Orban, qui brigue un troisième mandat d'affilée, recueillait 49,15% des voix après le dépouillement de 64% des bulletins, a précisé le NVI. Le scrutin a été marqué par une participation en hausse à 68,80%.Ce résultat, s'il devait se confirmer, marquerait une progression du Fidesz et de ses alliés chrétiens-démocrates, qui avaient recueilli au total 45% des voix lors des précédentes législatives en 2014. Ce score permettrait M. Orban de décrocher une nouvelle fois une majorité des deux-tiers au Parlement, comme en 2010 et en 2014.Le parti d'extrême droite Jobbik recueillait 20,14% des suffrages, devant la liste de gauche MSZP-P (11,85%) et la formation écologiste LMP (6,51%), selon ces premiers résultats partiels.Le résultat officiel complet ne sera connu qu'en cours de semaine, après le décompte de centaines de milliers de suffrages d'électeurs issus de la diaspora ainsi que des expatriés.Le mode de scrutin législatif hongrois combine majorité simple par circonscription et proportionnelle, un dispositif mis en oeuvre pour la première fois en 2014 et avantageant, selon les analystes, le Fidesz au pouvoir.(©AFP / 08 avril 2018 21h03)