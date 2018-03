Huawei P20, P20 Pro et P20 Lite disponibles chez mobilezone

Huawei a présenté aujourd'hui à Paris sa nouvelle série de smartphones P20. Les nouveaux P20 et P20 Pro sont disponibles dès maintenant en précommande dans tous les magasins mobilezone et en ligne sur fr.mobilezone.ch/huawei-p20-pro . La vente officielle des P20 et P20 Pro débutera le 6 avril 2018. Le modèle Huawei P20 Lite sera disponible à la vente chez mobilezone dès le 28 mars 2018.«Les smartphones de la marque Huawei sont de plus en plus plébiscités par nos clients, nous nous attendons donc à une forte demande concernant ces nouveaux modèles», explique Gregor Vogt, Head of Marketing & Communication de mobilezone. Outre ces trois nouveaux smartphones, les clients trouveront chez mobilezone un vaste choix d'appareils et d'accessoires Huawei.Tous les smartphones seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement (nouvelle souscription et prolongation de contrat) des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Avec la conclusion d'un nouvel abonnement ou la prolongation de tous les plans tarifaires Swisscom, Sunrise ou UPC, les smartphones Huawei seront disponible à partir de CHF 0.-. Les précommandes peuvent être passées en ligne sur fr.mobilezone.ch/huawei-p20-pro ainsi que dans tous les magasins mobilezone Gregor VogtHead of Marketing & Communicationmobilezone agFondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de 1'172 millions de CHF et un bénéfice de 35,2 millions de CHF pour l'exercice 2017.Le groupe mobilezone emploie près de 900 collaborateurs, répartis sur ses sites de Regensdorf, Urnäsch, Zweidlen, Zoug, Vienne (A), Obertshausen (D), Berlin (D) et Münster (D). Notre offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet auprès des principaux opérateurs. Un conseil indépendant et des services aux particuliers et professionnels, ainsi que des services de réparation, complètent notre palette. Nous proposons nos produits et services dans nos 124 magasins en Suisse, nos 65 points de vente Ashop en Allemagne (sous franchise) et sur différents portails en ligne. En Allemagne, le groupe est également actif dans le commerce de gros et la fourniture à des revendeurs spécialisés. tensid.ch / 27.03.2018 15h31)