Zurich (awp) - Le géant chinois des télécoms Huawei veut poursuivre sa croissance en Suisse, aussi au niveau des embauches, a déclaré le patron de la filiale helvétique Haitao Wang dans un entretien paru vendredi dans L'Agefi."Nous visons à créer 50% de nouveaux emplois cette année et prévoyons une croissance d'environ 30% au cours des années suivantes", a dit au quotidien romand le directeur général, qui a été nommé à ce poste en avril dernier.Huawei dispose en Suisse d'un siège à Liebefeld dans le canton de Berne, ainsi que de bureaux à Dübendorf près de Zurich et à Lausanne et compte 350 collaborateurs.Le groupe chinois "s'est établi avec succès sur le marché suisse", a affirmé Haitao Wang, qui ne dévoile cependant pas le chiffre d'affaires réalisé dans la Confédération."Le secteur des smartphones et PC se développe (...) à un rythme supérieur à la moyenne. Nous sommes passés d'un service d'initié à challenger les grands acteurs de ce marché. Aujourd'hui nous voulons la première place de ce marché", a affirmé le patron chinois.Dans ses autres domaines d'activité, Huawei s'est "engagé à poursuivre (sa) croissance dans le secteur dédié aux entreprises. Nous voulons clairement gagner des parts de marché avec nos serveurs, switches, cloud, data center et équipements réseau en cloud", a souligné le responsable.al/vj(AWP / 30.11.2018 08h22)