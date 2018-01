Huber+Suhner: chiffre d'affaires en hausse de 5% en 2017

Zurich (awp) - Huber+Suhner a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 774 mio CHF en 2017, dépassant les prévisions des analystes les plus optimistes. En terme organique - ajusté des effets de portefeuille et de change - la croissance a atteint environ 2%, a indiqué jeudi le spécialiste des composants et des systèmes de connectivité électrique et optique.Les entrées de commandes ont bondi de 10,7% à 826 mio CHF par rapport à l'année précédente.Le chiffre d'affaires et les entrées de commandes dépassent les prévisions des analystes interrogés par AWP, qui tablaient en moyenne sur respectivement 767,5 mio et 802,9 mio CHF.La progression du chiffre d'affaires a été portée par le marché du transport, grâce aux sous-divisions dédiées au train et à l'automobile, et par l'industrie. Dans le marché des communications, la croissance a été plus faible, a précisé le groupe dans un communiqué.Les résultats détaillés seront présentés le 13 mars.ol/al(AWP / 25.01.2018 07h50)