Huber+Suhner: chiffre d'affaires en hausse de 5% en 2017

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Huber+Suhner a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 774 mio CHF en 2017, dépassant les prévisions des analystes les plus optimistes. En terme organique - ajusté des effets de portefeuille et de change - la croissance a atteint environ 2%, a indiqué jeudi le spécialiste des composants et des systèmes de connectivité électrique et optique.Les entrées de commandes ont bondi de 10,7% à 826 mio CHF par rapport à l'année précédente.Le chiffre d'affaires et les entrées de commandes dépassent les prévisions des analystes interrogés par AWP, qui tablaient en moyenne sur respectivement 767,5 mio et 802,9 mio CHF.La progression du chiffre d'affaires a été portée par le marché du transport, grâce aux sous-divisions dédiées au train et à l'automobile, et par l'industrie. Dans le marché des communications, la croissance a été plus faible, a précisé le groupe dans un communiqué. Les résultats détaillés seront présentés le 13 mars.Les entrées de commandes et les ventes sont meilleures que prévu, toutefois le souci principal des investisseurs est une rentabilité plus faible cette année et aucune indication n'a été fournie à ce sujet, note l'analyste Michal Lichvar. "Nous prenons ça comme un signe de non-amélioration", souligne-t-il, se disant prudent au sujet des marges.L'entreprise n'a pas confirmé son objectif de marge opérationnelle (Ebit), souligne également l'analyste Reto Amstalden. Il ne croit pas à une reprise rapide et significative de celle-ci. De plus la visibilité est limitée quant aux opportunités de croissance d'ici 2020.Huber+Suhner n'a pas fourni d'objectif, regrette la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'analyste Richard Frei s'attend à ce qu'en 2018 l'évolution sur le segment communication soit un facteur important, surtout pour la rentabilité.Vers 9h37, le titre Huber+Suhner lâchait 1,3% à 55,20 CHF dans un SPI en repli de 0,33%.ol/al(AWP / 25.01.2018 10h00)