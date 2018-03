Huber+Suhner essuie une perte de rentabilité en 2017, confirme ses ambitions

Zurich (awp) - Le spécialiste de la connectique informatique Huber+Suhner a accusé l'an dernier un tassement marqué, bien qu'attendu, de sa rentabilité, en dépit d'une croissance sensible de ses recettes et surtout de ses entrées de commandes. L'excédent d'exploitation (Ebit) a fondu de 16,6% à 58,1 mio CHF et le bénéfice net a été amputé d'un bon cinquième à 42,1 mio CHF, détaille mardi le compte-rendu d'activités.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende de 1,10 CHF par action, contre 1,25 CHF au titre de 2016.Les analystes consultés par AWP anticipaient en moyenne un Ebit de 57,1 mio pour un bénéfice net de 42,3 mio CHF. La rémunération des actionnaires devait atteindre 1,15 CHF par nominative détenue.La direction assoit sa confiance pour l'année en cours sur l'accélération des entrées de commandes, qui avaient atteint l'an dernier 10,7% à 826,3 mio CHF. Les ambitions de marge Ebit demeurent fixées entre 8 et 10%.jh/buc(AWP / 13.03.2018 07h45)