Hügli: recul du bénéfice en 2017, pas de dividende

Zurich (awp) - Hügli a bouclé l'année 2017 sur un bénéfice net de 20,2 millions de francs, en recul de 9,2% par rapport à l'exercice précédent. Ce repli est à mettre sur le compte essentiellement de charges supplémentaires de conseil juridique liées à la reprise de l'entreprise par le groupe Bell, précise un communiqué diffusé mardi.Confirmant les chiffres de vente publiés fin janvier, le producteur de sauces, soupes et bouillons indique avoir démarré 2018 sur les chapeaux de roue.Le prix offert de 915 francs par action au porteur contenant déjà le dividende, aucune rémunération supplémentaire ne sera proposée aux actionnaires. Bell détient actuellement 67% des droits de vote et entend décoter l'action de SIX Swiss Exchange s'il parvient à contrôler 75% d'ici la fin de l'offre publique d'achat le 25 mai.Au premier trimestre, Hügli a vu ses ventes bondir de 9,5% en comparaison annuelle. Ajustée des effets de change, la croissance se montre à 1,6%. L'évolution de la contribution des divisions Food Ingredients et Customer Solutions a été "particulièrement réjouissante".buc/al(AWP / 10.04.2018 07h50)