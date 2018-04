Hügli: recul du bénéfice en 2017, pas de dividende

Zurich (awp) - Hügli a bouclé l'année 2017 sur un bénéfice net de 20,2 millions de francs, en recul de 9,2% par rapport à l'exercice précédent. Ce repli est à mettre sur le compte essentiellement de charges supplémentaires de conseil juridique liées au rachat de l'entreprise par le groupe Bell, précise un communiqué diffusé mardi.Confirmant les ventes annuelles publiées fin janvier, le producteur de sauces, soupes et bouillons indique avoir démarré 2018 sur les chapeaux de roue. Le chiffre d'affaires 2017 s'est contracté de 0,3% à 384,0 millions de francs et de 1,7% en termes organiques. La dynamique s'est renforcée au dernier trimestre, soutenue par les livraisons aux clients stratégiques.Principal débouché, le marché allemand a vu ses recettes reculer de 1,1% à 222,3 millions, alors qu'en Suisse et dans le reste de l'Europe occidentale, les ventes sont restées quasiment stables (-0,4%) à 129,6 millions, grâce à la bonne tenue des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'Autriche. En Europe de l'Est, les revenus se sont étoffé de 5,9% à 32,1 millions.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) accuse un repli de 4,7% à 40,8 millions de francs et la marge correspondante a été ramenée de 0,5 point de pourcentage (pp) à 10,6%. Hügli a profité d'un effet positif au niveau de sa palette de produits, grâce notamment à la réduction de la part des marchandises commerciales et à des hausses de prix, mais a souffert du renchérissement des matières premières.DIVIDENDE COMPRIS DANS L'OPAComme l'offre publique d'achat (OPA) de Bell de 915 francs par action au porteur comprend déjà le dividende, aucune rémunération supplémentaire ne sera proposée aux actionnaires.Le transformateur de produits carnés détient actuellement 67% des droits de vote de Hügli et entend décoter l'action de SIX Swiss Exchange s'il parvient à en contrôler 75% d'ici la fin de l'offre publique d'achat le 25 mai.Au premier trimestre, Hügli a vu ses ventes bondir de 9,5% en comparaison annuelle. Ajustée des effets de change, la croissance se montre à 1,6%. L'évolution de la contribution des divisions Food Ingredients et Customer Solutions a été "particulièrement réjouissante".Dans un commentaire, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) évoque des résultats peu ou prou conformes aux attentes, rappelant que le chiffre d'affaires et l'Ebitda de Hügli représentent respectivement 11% et 15% de ceux dégagés par Bell sur l'exercice écoulé.A la Bourse suisse, la porteur Hügli n'avait encore fait l'objet d'aucun échange à 09h35. La veille, elle avait clôturé à 914 CHF.buc/al(AWP / 10.04.2018 10h10)