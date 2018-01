Hügli stagne en 2017 mais le creux de la vague semble passé

Zurich (awp) - Le groupe Hügli a vu son chiffre d'affaires stagner sur l'ensemble de l'exercice écoulé, mais estime avoir passé le creux de la vague, à la faveur de la reprise de la croissance de ses activités avec ses clients stratégiques (key accounts) au 4e trimestre. Le producteur de sauces, soupes et bouillons, dont le rachat annoncé en janvier par le groupe Bell devrait être finalisé en mai prochain, n'a pas formulé d'objectifs pour l'année en cours.En 2017, Hügli a réalisé un chiffre d'affaires de 384,0 mio CHF, en très léger recul (-0,3%). En termes organiques, le recul se monte 1,7%, indique l'entreprise saint-galloise mercredi dans un communiqué. La dynamique de vente s'est renforcée au cours du dernier trimestre, soutenue par les livraisons aux clients stratégiques (+1,6% sur un an, contre -1,3% le trimestre précédent).Sur le plan opérationnel, le groupe a profité d'effets de change positifs (+1,4%) principalement en raison de l'évolution de la paire EUR/CHF en deuxième partie d'année.Principal débouché, le marché allemand a vu ses recettes reculer de 1,1% à 222,3 mio CHF, alors qu'en Suisse et dans le reste de l'Europe occidentale, les ventes sont restées quasiment stables (-0,4%) à 129,6 mio, grâce à la bonne tenue des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'Autriche.La marche des affaires a été plus réjouissante en Europe de l'Est, où le groupe confirme son expansion et sa consolidation. Le chiffre d'affaires s'y est étoffé de 5,9% à 32,1 mio CHF.Hügli prévoit de publier son rapport annuel le 10 avril prochain.buc/jh(AWP / 31.01.2018 08h02)