Huit blessés dans la collision entre deux trains en Autriche

Deux trains régionaux sont entrés en collision vendredi soir près de Vienne, entraînant le déraillement de deux wagons et blessant huit passagers, a-t-on indiqué de source officielle.Un précédent bilan fourni par les pompiers, faisait état de douze blessés, dont quatre graves.Sur les huit blessés, un a été transporté par hélicoptère vers un hôpital mais sa vie n'était pas en danger, a de son côté déclaré Norbert Hofer, un responsable du ministère autrichien de l'Infrastructure."Nous estimons que l'accident a été provoqué à la suite d'une erreur humaine et non pas en raison d'une défaillance technique. Mais l'enquête se poursuivra les prochains jours", a-t-il ajouté.L'accident s'est produit aux environs de 18h00 locales (17h00 GMT) près de la gare de Kritzendorf, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Vienne."Deux trains sont entrés en collision pour une raison inconnue et deux wagons ont été complètement renversés. Douze blessés, dont quatre dans un état grave ont été évacués", avait indiqué auparavant à l'AFP le porte-parole des pompiers de Basse-Autriche, Franz Resperger.(©AFP / 22 décembre 2017 20h58)