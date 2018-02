ENCANA

Montréal - Le producteur canadien d'hydrocarbures Encana a annoncé jeudi une hausse de sa production de gaz et de pétrole de 4,4% au quatrième trimestre et un profit net en 2017 de 827 millions de dollars américains.Cela constitue une forte progression par rapport à l'année précédente: Encana avait perdu 944 millions de dollars en 2016.Sur le dernier trimestre de 2017, le groupe canadien a réduit sa perte à 229 millions de dollars, contre -281 millions de dollars entre octobre et décembre 2016.Après éléments exceptionnels comme une plus-value non récurrente, le groupe basé à Calgary (Alberta) a réalisé un bénéfice net par action de 85 cents l'an dernier.Cette amélioration s'explique en partie par "la baisse des taux d'imposition en 2017 découlant de la réforme fiscale aux États-Unis" décidée par l'administration de Donald Trump, a indiqué Encana dans un communiqué.La production totale a atteint 335.200 barils par jour au quatrième trimestre, contre 321.500 bpj à la même période un an plus tôt.Les seuls volumes de gaz ont crû de 40% au quatrième trimestre, par rapport à 2016, à 152.600 barils par jour.Encana a indiqué viser une production de 360.000 à 380.000 bpj en 2018, contre une moyenne de 313.200 barils par jour réalisée en 2017.sab/mbr/az(©AFP / 15 février 2018 16h41)