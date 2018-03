Le groupe sud-coréen Samsung va implanter en France son troisième plus grand centre de recherche mondial dédié à l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi son directeur général Young Sohn au président Emmanuel Macron, a-t-on appris auprès de l’Élysée.Ce nouveau laboratoire devrait compter à terme plus d'une centaine de chercheurs et être installé à Paris ou sur le plateau de Saclay, précise l’Élysée.(©AFP / 28 mars 2018 21h11)