Zurich (awp) - IBM Suisse a nommé Christian Keller président de la direction. Il prendra la suite de Thomas Landolt, qui prend un autre poste chez IBM, a précisé le groupe lundi.M. Keller travaille depuis plus de 20 ans pour IBM et a notamment occupé le poste de responsable pour les marchés autrichien et suisse. Il est diplômé de l'Université de Saint-Gall.ol/rp(AWP / 08.01.2018 18h10)