ISS Suisse nomme Marc Engelhard à la tête des grands comptes nationaux

Zurich (awp) - Le prestataire de services diversifiés ISS Suisse a nommé Marc Engelhard pour reprendre la direction des grands comptes (key accounts) pour le marché helvétique à compter de mai prochain. Dans cette qualité, il fera en outre son entrée à la direction de l'entreprise, indique cette dernière mardi dans un communiqué.Dans ses nouvelles fonctions, M. Engelhard sera notamment responsable de la gestion du centre de données, des constructions, des projets et des déménagements, ainsi que de la gérance immobilière. Ce domaine d'activité génère un volume d'affaires de 350 mio CHF et emploie près de 2700 collaborateurs, rappelle le communiqué.Le nouvel élu a officié comme directeur marketing & communication auprès de la Fédération des coopératives Migros, où il a été responsable entre autres de campagnes comme "Generation M" ou encore "Migipedia". Plus récemment, il a été directeur du marketing, directeur général (CEO) adjoint et membre de la direction de la filiale de Migros Globus.sta/buc/fr(AWP / 27.03.2018 11h50)