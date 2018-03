IVF Hartmann: repli de la rentabilité et des ventes annuelles

Zurich (awp) - Le producteur de fournitures médicales IVF Hartmann a vu son chiffre d'affaires et la rentabilité se contracter en 2017, a annoncé lundi le groupe schaffhousois. Les actionnaires se verront malgré tout proposer un dividende relevé de dix centimes à 2,50 CHF par titre.Les recettes ont baissé de 1,3% à 133 mio CHF, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 3,5% à 19,0 mio. La marge opérationnelle a baissé de 0,4 point à 14,3%. Le bénéfice net a quant à lui reculé de 2,7% à 16,0 mio, a détaillé IVF Hartmann dans un communiqué.La direction s'attend à ce que la pression sur les prix et la concurrence s'accroissent. L'affaiblissement du franc sur l'euro va également peser sur les coûts d'importation du matériel, ainsi que la hausse du cours des matières premières. Le groupe se trouve donc conforté dans sa stratégie d'optimisation à l'horizon 2020 et s'est dit prêt à "accepter des résultats temporairement en baisse", sans plus de précision.al/fr(AWP / 12.03.2018 07h30)