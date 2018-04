Idorsia conserve un milliard de francs de liquidités au terme du 1er trimestre

(ajoute déclarations de la direction, commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le laboratoire Idorsia, émanation des activités de recherche d'Actelion, est demeuré en phase de combustion de liquidités sur les trois premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires de 7 millions de francs est constitué pour l'essentiel de paiements d'étapes consentis par Janssen, filiale de Johnson & Johnson (5,3 millions) et par Roche (1,3 million). Les frais de recherche et de développement ont atteint 67 millions, pour une perte nette de 79 millions, détaille le compte-rendu publié jeudi.Idorsia indique au passage que son partenaire et financier Johnson & Johnson a abandonné le développement du cadazolid, initialement destiné à combattre la diarrhée aigue, au terme d'une étude de phase III jugée peu concluante.Constitué et coté depuis mi-2017 seulement, la société d'Allschwil ne dispose d'aucune base de comparaison opérationnelle pour ce premier trimestre.Les confortables réserves de liquidités n'ont été que modestement rognées au cours du premier partiel, passant de 1,09 milliard fin 2017 à 1,02 milliards.MARGE DE MANOEUVREFondateur, responsable médical et directeur général, Jean-Paul Clozel se félicite de préparer simultanément des études cliniques de phase III sur pas moins de quatre substances, limitant d'autant les risques pour la société inhérents à chacun de ces programmes. Le lancement des recherches cliniques avancées sur l'aprocitentan contre l'hypertension, l'ACT-541468 contre l'insomnie ainsi que le lucerastat contre la maladie de Fabry doit survenir avant la fin du semestre.La phase III sur le vasospasme associé à un anévrisme cérébral (aSAH) doit pour sa part débuter dans le courant de la seconde moitié de l'année."La poursuite de plusieurs programmes augmente la probabilité qu'au moins un, sinon deux ou trois de nos produits parviendront à plus ou moins brève échéance sur le marché", a souligné M. Clozel, reconnaissant toutefois douter du succès de chacun de ces quatre volets de recherche.L'enveloppe dévolue à ces recherches en 2018 demeure dotée de quelque 390 millions de francs.La direction sait faire preuve d'une discipline inattendue en termes de dépenses, salue Vontobel dans un commentaire. La banque privée ajoute que l'abandon par Johnson & Johnson du programme sur le cadazolid ne constitue pas une surprise, au vu des résultats "inconsistants" obtenus en phase III.Pas de surprise non plus pour Morgan Stanley, qui anticipe une accélération des frais opérationnels sur la fin de l'année. Le mastodonte bancaire américain rappelle que l'évolution du cours d'Idorsia dépendra dans l'immédiat plus de l'évolution de ses programmes de recherche que de ses résultats financiers.A 10h10, la nominative Idorsia affichait une parfaite stabilité à 23,60 CHF, dans un SPI en retrait de 0,17%.jh/al(AWP / 19.04.2018 10h35)