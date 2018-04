Idorsia conserve un milliards de francs de liquidités au terme du 1er trimestre

Zurich (awp) - Le laboratoire Idorsia, émanation des activités de recherche d'Actelion, est demeuré en phase de combustion de liquidités sur les trois premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires de 7 millions de francs est constitué pour l'essentiel de paiements d'étapes consentis par Janssen, filiale de Johnson & Johnson (5,3 millions) et par Roche (1,3 millions). Les frais de recherche et de développement ont atteint 67 millions, pour une perte nette de 79 millions, détaille le compte-rendu publié jeudi.Constitué et coté depuis mi-2017 seulement, la société d'Allschwil ne dispose d'aucune base de comparaison opérationnelle pour ce premier trimestre.Les confortables réserves de liquidités n'ont été que modestement rognées au cours du premier partiel, passant de 1,09 milliard fin 2017 à 1,02 milliards.Fondateur, responsable médical et directeur général, Jean-Paul Clozel se félicite dans le communiqué de mener de front des études cliniques de phase III sur pas moins de quatre substances, limitant d'autant les risques pour la société inhérents à chacun de ces programmes.jh/al(AWP / 19.04.2018 07h55)