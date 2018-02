Idorsia prévoit d'accélérer la cadence en recherche cette année

(ajoute détails et contexte)Zurich (awp) - Idorsia a bouclé son premier exercice partiel - soit sur six mois et demi - en tant que société indépendante sur une perte nette de 14 mio CHF, moindre qu'escompté par les observateurs. La perte par action de base s'est élevée à 13 centimes. L'émanation d'Actelion prévoit d'accélérer la cadence de ses investissements dans la recherche sur l'année en cours.L'introduction en phase III de pas moins de quatre substances doit faire enfler les dépenses opérationnelles (non GAAP) à 390 mio CHF en 2018 contre 150 mio l'an dernier, dont 123 mio pour la recherche et le développement. Les revenus du jeune laboratoire biotechnologique, exclusivement générés sur le dernier trimestre, se sont élevés à 158 mio. Le déficit d'exploitation s'est établi à 8 mio, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.La société bâloise disposait fin décembre d'une confortable réserve de liquidités et équivalents de 1,09 mrd CHF, contre 952 mio trois mois plus tôt.Issue de l'ingestion mi-juin d'Actelion par l'américain Johnson & Johnson, via sa filiale helvétique Janssen Holding pour quelque 30 mrd CHF, Idorsia regroupe les principales activités cliniques de l'ex-fleuron biotechnologique bâlois.PERFORMANCE INESPÉRÉELes revenus générés par les activités de recherche, ainsi que les partenariats conclus avec Janssen Biotech et Roche, s'inscrivent marginalement en deçà des projections des analystes consultés par AWP, qui articulaient en moyenne 160 mio CHF. La performance opérationnelle en revanche s'est avérée nettement meilleurs qu'anticipé.L'exercice par Janssen Biotech de son option sur le développement et la commercialisation du traitement expérimental contre l'hypertension persistante, l'aprocitentan (ACT-132577), dont l'introduction en phase III est annoncée pour bientôt, a notamment permis à Idorsia d'inscrire un gain de 160 mio USD, sur un total échelonné de 230 mio USD.La collaboration conclue en décembre avec Roche dans le domaine de l'immunothérapie oncologique a dans l'immédiat rapporté 15 mio CHF et la feuille de route comprend jusqu'à 410 mio en versements initial et d'étapes.Outre l'aprocitentan, Idorsia prévoit d'introduire prochainement en phase III ses traitements expérimentaux ACZ-541468 contre l'insomnie, clazosentan contre le vasospasme associé à un anévrisme cérébral (aSAH), ainsi que le lucerastat contre la maladie de Fabry.jh/al(AWP / 06.02.2018 08h15)