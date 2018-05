Ikea rappelle les vélos Sladda après des ruptures de courroie

Ikea a annoncé jeudi le rappel des vélos Sladda après une dizaine d'accidents, sans gravité selon le géant suédois de l'ameublement, dus à une rupture de la courroie.Ce deux-roues citadins à monter soi-même, vendu à partir de 500 euros, s'est écoulé à 6.200 unités dans 26 pays depuis août 2016, dont 1.800 en Suède, 1.200 aux Etats-Unis, 400 en Allemagne, et plus d'une centaine en France.Ikea invoque dans un communiqué "un problème de sécurité au niveau de la courroie qui peut se rompre soudainement et provoquer des chutes".Ce rappel "par précaution" a été conseillé par le fournisseur de la courroie, l'équipementier allemand Continental, a précisé un porte-parole d'Ikea.Onze incidents ont été signalés, dont deux ayant entraîné des "blessures légères consistant en des ecchymoses et égratignures", précise l'enseigne.Les propriétaires de Sladda ("déraper" en suédois) sont invités à les rapporter en magasin, avec d'éventuels accessoires, pour être remboursés.(©AFP / 24 mai 2018 11h59)