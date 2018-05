Il en va "de la guerre ou de la paix" au Proche-Orient (Merkel)

Aix-la-Chapelle (Allemagne) - Angela Merkel a estimé jeudi qu'il en allait désormais "de la guerre ou de la paix" au Proche-Orient, après les tirs iraniens sur la partie du Golan occupée par Israël dont a fait état l'Etat hébreu."L'escalade des dernières heures nous montre qu'il en va vraisemblablement de la guerre ou de la paix" au Proche-Orient, a-t-elle dit lors d'une cérémonie pour la remise d'un prix européen au président français Emmanuel Macron à AIx-la-Chapelle en Allemagne.La situation est "extrêmement compliquée", a ajouté la chancelière qui a appelé l'ensemble des parties à la "retenue".Dans un communiqué conjoint, Mme Merkel et M. Macron ont en parallèle appelé à la "pondération" et "désescalade dans la région".Après des semaines de crispations, les premières lignes militaires sur la partie du Golan occupée par Israël ont essuyé dans la nuit de mercredi à jeudi un barrage d'une vingtaine de roquettes, déclenché selon l'armée israélienne par les forces iraniennes de l'autre côté de la ligne de démarcation en Syrie.L'armée israélienne assure avoir frappé en représailles des dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie.Les tensions récentes ont été avivées par les incertitudes autour de l'accord nucléaire conclu en 2015 par les grandes puissances avec l'Iran et dénoncé mardi par le président américain Donald Trump.(©AFP / 10 mai 2018 10h53)