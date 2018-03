Il est temps d'agir contre Moscou, "complice" des atrocités d'Assad (Washington)

Washington - Le temps est venu d'agir contre la Russie, "complice" des "atrocités" commises par le président syrien Bachar al-Assad en Syrie, par des mesures "politiques et économiques sérieuses", a déclaré jeudi le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale.Le général H.R. McMaster a jugé, lors d'un discours au Musée du Mémorial de l'Holocauste des Etats-Unis, à Washington, que la Russie et l'Iran étaient "complices des atrocités d'Assad"."La Russie n'a rien fait pour inciter Assad à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire, à respecter le cessez-le-feu" dans la Ghouta orientale, près de Damas, a-t-il dit.La porte-parole du Pentagone Dana White, évoquant elle aussi la "complicité" de Moscou, a même estimé que les Russes avaient fait le "choix délibéré de ne pas restreindre le régime d'Assad". "Par conséquent, le carnage continue dans la Ghouta orientale", a-t-elle ajouté devant la presse."La Russie est moralement complice et responsable des atrocités d'Assad", a-t-elle ajouté.Pour H.R. McMaster, "toutes les nations civilisées doivent tenir l'Iran et la Russie pour responsables". "Toutes les nations doivent répondre plus fermement qu'en publiant de simples communiqués musclés. Le temps est venu d'imposer des conséquences politiques et économiques sérieuses à Moscou et Téhéran", a ajouté le conseiller présidentiel, sans plus de précisions et alors que Washington est souvent critiqué pour ne pas passer de la parole aux actes."Assad ne doit pas rester impuni pour ses crimes, ses parrains non plus", a-t-il insisté, rappelant seulement que les frappes militaires américaines décidées par Donald Trump au printemps contre les forces syriennes représentaient un "message sans équivoque": l'utilisation d'armes chimiques "n'est jamais acceptable"."Si on doit tenir notre promesse, +plus jamais ça+, nous devons aussi agir pour protéger les victimes" et punir "tous" les "responsables", a ajouté le général McMaster.Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté le 24 février à l'unanimité la résolution 2401 exigeant un cessez-le-feu d'un mois en Syrie, qui n'est pas respecté.La Russie, qui a voté en faveur de ce texte, a indiqué jeudi qu'elle allait continuer de "soutenir" les forces de Damas dans leur offensive sur le bastion rebelle de la Ghouta orientale en Syrie, confirmant l'appui militaire russe pour cette opération meurtrière."Nous continuerons à combattre les terroristes, nous les vaincrons, nous les vaincrons dans la Ghouta orientale, où l'armée syrienne mène actuellement une opération avec notre soutien", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov lors d'un forum à Moscou.Pour le Pentagone, "soit la Russie est incompétente, soit elle commet des actes illégaux, soit c'est les deux", a indiqué Mme White, appelant une nouvelle fois Moscou à faire pression sur le régime de Damas pour "qu'il arrête de tuer des Syriens innocents".Plus de 1.220 civils ont été tués dans la Ghouta orientale depuis le 18 février, selon un dernier bilan.(©AFP / 15 mars 2018 19h01)