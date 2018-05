"Il va mourir de toute façon": haro sur la Maison Blanche après des propos sur McCain

Washington - L'opposition du sénateur John McCain à la nomination de la candidate pour diriger la CIA n'est pas grave car "il va mourir de toute façon": les propos d'une employée de la Maison Blanche envers cette figure respectée de la politique américaine ont déclenché une vive polémique.Selon des médias américains, la remarque visant ce sénateur atteint d'un cancer du cerveau émane de Kelly Sadler, membre de l'équipe de communication de Donald Trump, qui s'exprimait jeudi lors d'une réunion.Interrogée à plusieurs reprises sur ce sujet, Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche, a refusé de s'excuser au nom de l'exécutif ou d'aborder le sujet frontalement, affirmant n'avoir aucun commentaire à faire sur des propos tenus "lors d'une réunion interne"."Nous respectons tous les Américains", a-t-elle simplement affirmé, confirmant par ailleurs que Kelly Sadler travaillait toujours à la Maison Blanche.Quelques heures plus tôt, le fille de John McCain, Meghan, avait estimé que l'auteure de cette remarque devait être limogée."Je ne comprends pas l'environnement dans lequel (ces propos) seraient acceptables et que vous puissiez revenir au travail le lendemain et garder votre emploi", a-t-elle dit sur ABC. "Ne vous en faites pas pour notre famille, nous sommes forts", a-t-elle ajouté.Selon la presse américaine, Mme Sadler s'est excusée auprès de Meghan McCain pour ses propos.L'épouse de John McCain, Cindy, a elle aussi réagi: "Puis-je vous rappeler que mon mari a une famille, 7 enfants et 5 petits-enfants", a-t-elle écrit sur Twitter, en s'adressant directement à Kelly Sadler.L'ancien vice-président démocrate Joe Biden, un ami proche de M. McCain, s'est également indigné. "Les gens se demandaient quand l'administration toucherait le fond en matière de décence. C'est arrivé hier", a-t-il dit dans un communiqué."Etant donné le manque de respect de la Maison Blanche envers John et d'autres, cette collaboratrice n'est pas l'exception à la règle, mais son incarnation", a-t-il ajouté.Le sénateur républicain de 81 ans a été diagnostiqué l'année dernière avec un glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau, et s'est retiré depuis plusieurs mois dans l'Arizona. Très peu de parlementaires ou d'hommes politiques osent évoquer publiquement son éventuel décès.Depuis son fief, M. McCain s'est opposé à la nomination de Gina Haspel, choisie par le président Trump pour diriger la CIA où elle a passé plus de 30 ans, en raison de son rôle controversé dans des programmes d'interrogatoires poussés après le 11-Septembre. Elle avait dirigé pendant au moins une partie de l'année 2002 une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où des détenus suspectés d'appartenir à Al-Qaïda ont été torturés.M. McCain est un héros de la guerre du Vietnam, où il a passé plus de cinq ans comme prisonnier de guerre et a été torturé pendant sa captivité.Un animateur de la chaîne TV Fox Business s'est également excusé jeudi auprès du sénateur sur Twitter pour ne pas avoir contredit un de ses invités qui affirmait que M. McCain avait parlé sous la torture pendant sa détention au Vietnam. Cette accusation, déjà lancée en 2008, s'était révélée fausse.La chaîne a annoncé vendredi que l'invité, le général en retraite Thomas McInerney, ne serait désormais plus invité.Le président Donald Trump s'en était déjà pris aux états de service de M. McCain pendant la campagne électorale de 2016. "C'est un héros parce qu'il a été capturé? J'aime les gens qui n'ont pas été capturés", avait-il lancé.(©AFP / 11 mai 2018 20h37)