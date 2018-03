Il y a un "consensus limité" sur les réformes de la zone euro, selon Tusk (document)

Bruxelles - Donald Tusk, le président du Conseil européen, a estimé qu'il y avait un "consensus limité" sur les réformes de la zone euro, exhortant les dirigeants de l'UE à s'entendre, dans un document obtenu vendredi par l'AFP.De nombreux sujets concernant les réformes de la zone euro "ont été examinés (...) en de multiples occasions, réunissant pour l'instant un consensus limité", explique M. Tusk dans une annexe accompagnant la lettre d'invitation aux chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE avant leur sommet à Bruxelles les 22 et 23 mars prochains."Il est nécessaire que les dirigeants de l'UE s'impliquent directement pour avancer", a-t-il plaidé, après avoir constaté les faibles progrès jusqu'ici réalisés par les ministres des Finances de la zone euro.Cet appel de M. Tusk intervient juste avant une rencontre très attendue entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron à Paris pour travailler sur des propositions pour l'avenir de l'UE avant le sommet européen de la semaine prochaine.L'an dernier, Emmanuel Macron et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avaient chacun dévoilé leurs propositions pour réformer la zone euro.Mais, en raison de la très lente mise en place d'un nouveau gouvernement de coalition en Allemagne, après la victoire ténue des conservateurs de Mme Merkel aux législatives de septembre, les discussions sur la réforme de la zone euro piétinent.(©AFP / 16 mars 2018 17h12)