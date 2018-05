Ile-de-France: 200.000 foyers privés d'électricité dans l'ouest parisien

Paris - Près de 200.000 foyers ont été privés d'électricité mercredi après-midi dans l'ouest parisien, en raison d'un incident technique qui a touché le poste électrique de la ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a indiqué RTE, le gestionnaire du réseau électrique à haute tension."Un incident technique dans le poste électrique à haute et très haute de tension de Levallois-Perret a entraîné, ce mercredi, à partir de 15H45, une coupure d'électricité touchant près de 200.000 foyers dans le quart ouest parisien", a précisé RTE dans un communiqué.Cette panne a notamment touché une partie des 8eme, 16eme et 17eme arrondissements de Paris, ainsi que des quartiers de Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, communes du département des Hauts-de-Seine (92).L'alimentation électrique a été rétablie en 20 minutes pour "la majorité des foyers" tandis que "la totalité des foyers a été réalimentée à 17h25", a ajouté RTE, assurant qu'une analyse était en cours pour déterminer les causes de l'incident.(©AFP / 16 mai 2018 17h10)