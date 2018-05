Iliad perd des abonnés sur le fixe mais voit ses ventes progresser

ILIAD

Paris - Iliad, la maison-mère de l'opérateur télécoms Free, a publié mardi un chiffre d'affaires en progression de 0,8% sur le premier trimestre, à 1,2 milliard d'euros, malgré une baisse des ventes sur le fixe, et confirmé ses objectifs à court et moyen terme.Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe, qui a annoncé lundi une réorganisation de sa gouvernance en vue de son lancement en Italie présenté comme "imminent", subit en particulier une baisse de sa base d'abonnés sur le fixe, tandis que le recrutement sur le mobile ralentit.Le revenu moyen par abonné (ARPU) fixe est également en baisse, perdant 1,60 euro sur un an, pour s'établir à 32,90 euros, qui vient s'ajouter à une baisse des abonnés fixe de près de 20.000 clients par rapport à la fin de l'année 2017.Une baisse en partie compensée par une progression des abonnés à la fibre (FTTH) qui passent de 369.000 au 31 mars 2017 à 646.000 un an plus tard. Le total était de 556.000 fin 2017.Conséquence de cette baisse d'activité, le chiffre d'affaires du fixe est en baisse de 1,6% sur le trimestre, que le groupe explique par "la forte pression concurrentielle, l'impact des promotions et de la TVA sur l'audiovisuel".Sur le mobile en revanche, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,9%, profitant notamment de la dynamique de recrutement de nouveaux abonnés, avec 130.000 nouveaux clients revendiqués sur le trimestre, mais également un rééquilibrage de son nombre d'abonnés au forfait à 20 euros par rapport à celui à 2 euros.Free revendique désormais "plus de 19% de part de marché", proche de son objectif de 20% sur le mobile.En terme d'objectifs, Iliad a rappelé viser une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) en progression sur 2018 et de plus de 40% à partir de 2020 avec un niveau d'investissement pour l'exercice en cours (hors fréquences et lancement d'une nouvelle box) autour de 1,55 milliard d'euros.els/as/nas(©AFP / 15 mai 2018 06h59)