Immobilier: la question du bonus-malus énergétique tranchée "avant l'été" (Hulot)

Paris - Le gouvernement, qui réfléchissait à un système de bonus-malus appliqué sur la taxe foncière ou lors de la vente des logements en fonction de leur performance énergétique, tranchera sur la question "avant l'été", a indiqué vendredi le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot."Je ne veux pas l'imposer mais moi j'y suis plutôt favorable", a indiqué vendredi sur RTL Nicolas Hulot, qui a précisé que la question sera arbitrée "avant l'été".Le ministre de la Transition écologique a présenté jeudi son plan visant à encourager la rénovation des bâtiments publics et privés afin de réduire leur consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.Ce bonus-malus "n'est pas dans le plan mais il est toujours à l'étude", a précisé Nicolas Hulot. "Est-ce que c'est de l'incitation ou est-ce que c'est de l'obligation, c'est ça qu'on va regarder dans un temps très court", a-t-il affirmé."Dans les semaines qui viennent on tranchera sur le meilleur dispositif", a-t-il ajouté.La piste d'un bonus-malus avait irrité l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), qui affirme que cela imposerait aux propriétaires "de nouvelles obligations lourdes".L'association de consommateurs UFC-Que Choisir soutenait en revanche l'instauration d'un bonus-malus pour inciter les bailleurs à entreprendre des travaux d'efficacité énergétique sur leurs biens en location.Le plan du gouvernement pour la rénovation des bâtiments a notamment pour objectif de rénover 500.000 logements par an - une ambition déjà affichée, sans succès, durant le quinquennat précédent -, en mobilisant 14 milliards d'euros sur cinq ans, planifiés dans le cadre du Grand plan d'investissement annoncé en septembre par le Premier ministre Edouard Philippe.vac/as/nas(©AFP / 27 avril 2018 07h07)