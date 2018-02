Implenia a réalisé des résultats "convaincants" au second semestre

(avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a annoncé vendredi avoir enregistré une "performance opérationnelle convaincante" au deuxième semestre 2017, après un début d'année difficile. L'entreprise relève qu'un dividende "dans la continuité" de celui de l'année précédente est ainsi assuré."Le flux de trésorerie disponible est nettement supérieur aux attentes, mettant en lumière la bonne performance opérationnelle du second semestre", a indiqué la société dans un communiqué. Le carnet de commandes reste pour sa part à un niveau "record".Les résultats détaillés seront publiés le 1er mars.Au premier semestre 2017, Implenia a accusé une perte nette de 11,9 mio CHF, contre un bénéfice net de 9,2 mio un an plus tôt, imputable notamment à des ajustements liés au portefeuille détenu en Norvège et des créances liées à l'affaire du stade zurichois Letzigrund.Lors de la publication des résultats semestriels, les objectifs à moyen terme avaient été confirmés mais le groupe de construction a revu à la baisse ses ambitions pour 2017. Implenia table désormais sur un résultat d'exploitation (Ebit) des divisions légèrement inférieur à 100 mio CHF, contre 140 mio et 150 mio précédemment.Vontobel reconnaît qu'il s'agit indéniablement d'une bonne nouvelle mais souligne également qu'il sera capital pour le premier groupe de construction suisse de redresser la situation en Norvège cette année et de maintenir le niveau des marges dans un marché helvétique de plus en plus compétitif.La banque zurichoise maintient la recommandation "conserver" et met sous révision positive l'objectif de cours.Le cours de la nominative Implenia s'est renforcé de 2,9% à 70,45 CHF sur la journée de vendredi, contrastant avec un SPI en recul de 0,88%.lk/al/ol(AWP / 02.02.2018 17h40)