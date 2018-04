Implenia accueillera SWICA comme locataire clé au sein de la Lokstadt

La maison «Elefant» sera construite directement sur la Zürcherstrasse, derrière la façade classée. SWICA louera environ la moitié des espaces tertiaires attractifs et modernes situés au centre de Winterthur (Image: Implenia).

Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastructures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Son modèle d'activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 3,9 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur www.implenia.com

- Implenia a signé avec l'organisation de santé de Winterthur SWICA un contrat de location portant sur des surfaces de bureau dans la maison «Elefant», située dans le nouveau quartier Lokstadt en cours de construction. Après la décision surprise du canton de Zurich de ne pas retenir la Lokstadt comme futur site de la Haute école zurichoise de sciences appliquées (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - ZHAW), Implenia a ainsi trouvé une alternative réjouissante. En effet, le nouveau locataire clé assurera des places de travail attrayantes à la ville de Winterthur, tout en apportant de l'animation au sein de la Lokstadt.Des espaces tertiaires attractifs et modernes seront créés derrière la façade classée donnant directement sur la Zürcherstrasse. Les travaux de construction de l'immeuble de bureau «Elefant» débuteront en 2020 et s'achèveront en 2022. SWICA occupera quelque 5000 mètres carrés, soit environ la moitié des surfaces de bureau. Grâce à ce nouveau locataire clé, Implenia accroît l'attractivité du bâtiment et le positionne de manière optimale en vue du futur concours d'investisseurs. Deux concours d'architectes sont actuellement en cours pour le nouveau quartier urbain, l'un pour l'immeuble de bureau «Elefant», l'autre pour la tour d'habitation «Bigboy». Un jury évaluera les projets en collaboration avec la ville de Winterthur, probablement en juillet 2018.En seulement quelques semaines, Implenia a vendu l'ensemble des 56 appartements en PPE de la maison «Krokodil». Ce grand succès constitue la preuve de l'attractivité de la Lokstadt. Outre les appartements en PPE, le bâtiment accueillera des espaces d'habitation et de travail durables et d'utilité publique, avec la participation de deux coopératives de Winterthur et d'une fondation de placement. La première pierre de la maison «Krokodil», le premier bâtiment de la Lokstadt, sera posée au cours de l'été 2018.Le projet global Lokstadt sera réalisé selon les exigences de la voie SIA vers l'efficacité énergétique. Il sera par ailleurs le premier site de Winterthur à bénéficier du certificat «Site à 2000 watts», ce qui constitue un jalon important en matière de développement urbain durable. Implenia crée au sein de la Lokstadt un lieu animé offrant des espaces de liberté pour tous.Reto AreggerHead of Communications GroupTéléphone: +41 58 474 74 77 tensid.ch / 26.04.2018 17h31)