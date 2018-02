Implenia assainit une importante artère de circulation

Un consortium placé sous la direction d'Implenia va rénover l'A1 entre Zurich-Est et Effretikon. (Photo : Implenia)

Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastructures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités sectorielles et régionales hautement spécialisées. Son modèle d'activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 9300 personnes en Europe et a généré en 2016 un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur www.implenia.com

L'autoroute A1 constitue une voie de circulation essentielle pour l'agglomération de Zurich. Sur mandat de l'Office fédéral des routes OFROU, un consortium placé sous la direction d'Implenia rénovera le tronçon long d'environ onze kilomètres situé entre l'échangeur Zurich-Est et la jonction Effretikon. Le contrat représente un montant global d'environ CHF 85 millions. En tant qu'entreprise chef de file, Implenia participe au consortium à hauteur de 60%.Les travaux, qui se dérouleront pour l'essentiel entre avril 2018 et l'été 2020, porteront notamment sur le remplacement du revêtement existant par un enrobé antibruit, ainsi que sur la rénovation des glissières de sécurité, des clôtures et des couches de fondation des bandes d'arrêt d'urgence. Le consortium, dont le second partenaire est la société Cellere Bau AG, assainira en outre deux ponts, six passages supérieurs et un passage souterrain ainsi que d'autres petits ouvrages d'art et des séparateurs d'huile. Le consortium construira par ailleurs des murs de soutènement, des fondations de portiques de signalisation et une aire affectée à l'exploitation et à l'entretien. Les travaux en deux équipes, y compris le samedi, doivent entraver le moins possible la fluidité de la circulation.Les activités de région en Suisse restent confrontées à d'importants défis structurels. La construction routière, la rénovation et les ouvrages d'art font partie des compétences de base d'Implenia. Au printemps dernier, le Groupe a décidé de rassembler sous un même toit l'ensemble de ces compétences en Suisse. Le contrat qu'il vient de remporter montre qu'Implenia a pris les bonnes orientations dans le domaine de la construction routière et du génie civil.Natascha MathylCommunications ManagerTéléphone: +41 58 474 74 77 tensid.ch / 08.02.2018 17h36)