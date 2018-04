Implenia construit le parking Kunstmuseum à Bâle

Le nouveau parking Kunstmuseum de la ville de Bâle, situé sous l'axe St. Alban-Graben, accueillera d'ici à 2021 des places de stationnement pour 350 voitures, à proximité immédiate d'importantes institutions culturelles et de l'artère commerciale Freie Strasse (image: Implenia).

Implenia construit en qualité d'entreprise totale le parking Kunstmuseum sous l'axe St. Alban-Graben de Bâle. Ce parking souterrain offrira des places de stationnement à proximité immédiate des principales institutions culturelles et de l'artère commerciale réputée de Bâle, la Freie Strasse. Le maître d'ouvrage est Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus. Le montant du contrat s'élève à plus de CHF 40 millions.Implenia réalisera ce projet techniquement complexe en recourant aux prestations de ses propres unités Buildings, Maîtrise d'oeuvre, Travaux spéciaux et Génie civil. Le Groupe agira donc en prestataire unique capable d'offrir pratiquement l'ensemble des services dans le cadre d'une réalisation. Situé sous l'axe St. Alban-Graben, fortement fréquenté, ce projet «One Company» sera réalisé sous forme d'écran étanche en pieux forés selon la technique de construction sous dalle. Pendant toute la durée des travaux, la circulation des tramways sera maintenue entre l'axe St. Alban-Graben et le Wettsteinbrücke. Elle se fera cependant sur une seule voie jusqu'à l'achèvement de la dalle de recouvrement du parking. Au total, le nouveau parking accueillera 350 places de stationnement pour voitures. Les travaux de ce projet en centre-ville débuteront en décembre 2018 et devraient durer jusqu'à l'été 2021.«Nous sommes heureux de pouvoir faire la preuve des compétences techniques de nos diverses unités lors de ce projet complexe dans l'espace urbain», a déclaré Jens Vollmar, responsable de la Division Implenia Buildings. «Grâce à notre approche ‹One Company›, nous offrons à nos clients la possibilité d'obtenir l'ensemble des services auprès d'un prestataire unique.»