Implenia décroche deux contrats en Allemagne de plusieurs dizaines de millions

Zurich (awp) - Implenia a annoncé mercredi avoir remporté deux contrats d'un montant de "plusieurs dizaines de millions" dans le secteur du bâtiment à Dortmund et à Hambourg, en Allemagne, selon le groupe de construction.A Dortmund, Implenia construira le "Wohnquartier an der Berswordtstrasse" pour la société hambourgeoise d'investissement et de développement immobilier Revitalis Real Estate. Cet espace de vie comportera, sur une surface brute d'environ 48'000 mètres carrés, 222 logements et 365 studios ainsi qu'une surface commerciale et environ 200 places de parking en sous-sol.Les travaux devraient débuter en août et dureront 24 mois, détaille le communiqué.Dans le port de Hambourg, Implenia a été chargé de construire un centre de service clients pour Liebherr-Nenzing d'un montant d'environ 23 mio CHF. Ce projet devrait prendre fin mi-2019 et durera environ 18 mois.lk/ol(AWP / 17.01.2018 08h01)