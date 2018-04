Implenia décroche un contrat de 69,5 millions de francs pour un projet du Cern

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a obtenu un contrat d'un montant de 58 millions d'euros (69,5 millions de francs) lié à un projet du Cern, le High Luminosity LHC. Le conglomérat zurichois exécutera des travaux dans le cadre d'un consortium pour lequel il assumera la direction technique et la responsabilité générale.Implenia participera au consortium à hauteur de 60%. Les 40% restants incomberont à la société Baresel. Le mandat porte sur divers ouvrages souterrains et plusieurs bâtiments en surface, indique jeudi le groupe.Implenia réalisera notamment un réseau de galeries souterraines, connecté au tunnel existant de l'accélérateur de particules (Large Hadron Collider, LHC) du Cern, précise le communiqué. Le chantier se tiendra en France voisine, dans la localité de Cessy, à environ 15 kilomètres de Meyrin.Des bâtiments seront érigés en surface pour les équipements électriques et de refroidissement, la ventilation et les compresseurs.fr/jh(AWP / 19.04.2018 08h01)