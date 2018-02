Implenia décroche un mandat pour rénover un tronçon de l'A1, total 85 mio CHF

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a décroché un mandat de l'Office fédéral des routes. Dans le cadre d'un consortium placé sous sa direction, l'entreprise zurichoise rénovera un tronçon de quelque onze kilomètres entre l'échangeur Zurich-Est et Effetikon sur l'autoroute A1. Le contrat représente un montant global de 85 mio CHF environ. Implenia participe au consortium pour 60%.Les travaux se dérouleront entre avril 2018 et l'été 2020. Il s'agira notamment de remplacer le revêtement par un enrobé antibruit et de rénover les glissières de sécurité et clôtures. Deux ponts devront aussi être assaini, a précisé Implenia jeudi soir.rp(AWP / 08.02.2018 18h35)