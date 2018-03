Implenia: forte baisse de la rentabilité annuelle, dividende stable

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia affiche en 2017 une rentabilité en forte baisse mais légèrement supérieure aux attentes du marché. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé à 2 CHF par action, annonce jeudi l'entreprise.Durant la période sous revue, le bénéfice consolidé a diminué de 39,4% à 39,03 mio CHF notamment en raison d'amortissements. En revanche le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) a augmenté de 4,6% à 173'835 mio CHF et le bénéfice d'exploitation (Ebit) s'est inscrit à 63,6 mio CHF, une chute de 35%. La marge afférente s'est pour sa part inscrite à 1,6% contre 3% l'année précédente.Le chiffre d'affaires pour sa part a avancé de 18,1% à 3,86 mrd CHF.Les résultats sont légèrement supérieurs au consensus AWP.Le groupe de construction a confirmé ses objectifs à moyen terme à savoir des recettes de 5 mrd CHF, et une marge Ebitda entre 5,25 et 5,75%.lk/rp(AWP / 01.03.2018 08h01)