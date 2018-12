Implenia rabote ses objectifs annuels mais maintient le dividende

Zurich (awp) - Implenia a revu à la baisse ses ambitions pour l'exercice en cours, après avoir constaté une dégradation dans son unité d'affaires International, "où les problèmes s'accentuent". L'entreprise zurichoise assure lundi qu'elle entend maintenir le versement d'une rémunération à ses actionnaires.Selon Implenia, l'évolution de la division International a rendu nécessaire une révision des objectifs communiqués fin août. A l'époque, un montant de 130 millions de francs avait été évoqué pour l'excédent opérationnel (Ebit).La direction du groupe, sous la houlette de son nouveau directeur général (CEO) André Wyss depuis octobre, prévoit désormais des correctifs de valeurs pour un total de 70 à 90 millions de francs, "en raison d'ajustements d'évaluation exceptionnels et du résultat plus faible des opérations courantes d'une partie du secteur International", pouvait-on lire dans un communiqué.Sur l'ensemble de l'exercice, elle s'attend à un flux de trésorerie "probablement inférieur aux prévisions". Toutefois, sur la base des informations disponibles, forte de son niveau de liquidités et d'un carnet de commandes de plus de 6 milliards de francs, Implenia compte toujours proposer le versement d'un dividende - non spécifié - lors de la prochaine assemblée générale.L'entreprise confirme également les objectifs à moyen terme formulés au printemps 2017, à savoir un volume d'activité d'environ 5 milliards de francs et une marge brute d'exploitation (Ebitda) située entre 5,25 et 5,75%.buc/al(AWP / 03.12.2018 08h05)