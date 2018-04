Implenia remporte un contrat pour un projet du CERN

Implenia réalisera, en collaboration avec un partenaire, divers ouvrages sous terre et en surface (image: Implenia).

Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastructures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Son modèle d'activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie quelque10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 3,9 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur www.implenia.com

Implenia a remporté un contrat de l'European Laboratory of Particle Physics (CERN) pour un projet de travaux souterrains, portant sur la réalisation de divers ouvrages souterrains et de plusieurs bâtiments en surface. Cette nouvelle infrastructure est nécessaire pour le projet phare du CERN, le High Luminosity LHC. Implenia exécutera ces travaux dans le cadre d'un consortium dont elle assumera la direction technique et la responsabilité générale. La participation d'Implenia au sein du consortium s'élève à 60% et celle de son partenaire Baresel GmbH à 40%. Le montant du contrat s'établit à EUR 58 millions.Dans la localité française de Cessy, située à environ 15 kilomètres de Meyrin (GE), Implenia réalisera un réseau de galeries souterraines, connecté au tunnel existant de l'accélérateur de particules (Large Hadron Collider, LHC) du CERN. L'accès aux galeries sera assuré par un nouveau puits profond de 60 mètres. Une caverne, qui sera creusée au pied du puits, accueillera les installations de l'infrastructure techniques. Par ailleurs, Implenia réalisera en sous-sol une galerie pour le convertisseur de puissance, des galeries de service et des sorties de sécurité du personnel. En surface, le Groupe construira notamment des bâtiments pour les équipements électriques, les équipements de refroidissement, la ventilation et les compresseurs. Les contraintes de ce projet sophistiqué de tunnels et de travaux spéciaux sont liées à la géologie et à la proximité des installations opérationnelles du CERN. Par conséquent, il s'agit de minimiser les vibrations émises par les travaux, tant en surface que sous terre, de manière à éviter une éventuelle perturbation des installations techniques du mandant. Implenia mise donc sur des excavatrices électriques, lesquelles réduisent les vibrations, tout en évitant les émissions polluantes.Pour Implenia, ce succès commercial constitue une avancée importante vers la diversification accrue de son portefeuille de projets en France. Après avoir remporté deux lots du «Grand Paris Express» dans la capitale française, le Groupe décroche ainsi, pour sa Division Infrastructure, un nouveau contrat s'inscrivant dans sa stratégie.