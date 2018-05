Implenia remporte un grand contrat en Allemagne

Le bâtiment «Neues Technisches Rathaus» a Mannheim hébergera non seulement des bureaux, mais aussi des salles de réunion, une garderie d'enfants et une cantine dotée d'une grande cuisine. (Photo concours de project: Schneider+Schumacher, Francfort)

Leader de la construction et des services de construction en Suisse, Implenia occupe également une forte position sur les marchés des infrastructures en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Son modèle d'activité intégré et ses spécialistes travaillant dans tous les domaines de la construction permettent au Groupe d'accompagner un ouvrage sur l'ensemble de son cycle de vie, au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part.

Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie quelque 10 000 personnes en Europe et a généré en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 3,9 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur www.implenia.com

Le contrat porte sur la construction d'un bâtiment administratif prêt à emménager, doté d'un garage souterrain, selon les plans du cabinet d'architectes Schneider+Schumacher, de Francfort. Celui-ci avait remporté le premier prix dans le cadre du concours de planification générale. Le bâtiment, d'une surface de plancher d'environ 30 000 mètres carrés, pourra accueillir plus de 700 collaborateurs dans un environnement de service attractif, proche des citoyens. L'ensemble transparent composé de deux parties, dont une tour imposante, hébergera non seulement les bureaux de l'administration, mais aussi des salles de réunion, une garderie d'enfants et une cantine dotée d'une grande cuisine.Le facteur décisif pour ce succès commercial a été la capacité d'Implenia d'intégrer à ce projet diverses compétences spéciales: les fondations seront exécutées par l'unité Travaux spéciaux, la succursale de Karlsruhe, qui bénéficie d'une grande expérience dans le domaine du bâtiment, assumera le rôle d'entreprise générale chef de file et Implenia Technique de façade interviendra au niveau de l'enveloppe du bâtiment en vue de l'aménagement différencié des façades. De cette collaboration étroite, intégrant notamment les départements spécialisés Ingénierie du bâtiment et BIM, ont résulté diverses propositions d'optimisation des coûts.«Une fois de plus, nous avons démontré qu'en tant que ‹One Company› Implenia offre en prestataire unique une large gamme de compétences dont la valeur ajoutée est appréciée de nos clients», a déclaré Matthias Jacob, responsable de la Division Implenia Hochbau Deutschland.