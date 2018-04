Impression 3D: Visiativ rachète la totalité de la société Valla

VISIATIV

DASSAULT SYSTEMES

HP INC.

Lyon - La société de services informatiques lyonnaise Visiativ a annoncé mardi monter à 100% du capital de la société Valla, avec laquelle elle a récemment créé une coentreprise dans le marché de l'impression 3D, pour un montant non dévoilé.Pour son arrivée sur ce secteur en novembre dernier, Visiativ avait annoncé la création d'une filiale baptisée Visiativ 3D Printing.Cette filiale a pris la forme d'une coentreprise avec Valla, dont Visiativ a acquis à cette occasion 20% des parts, avec l'intention de monter progressivement à son capital jusqu'à y devenir majoritaire.Valla, également une société lyonnaise, est spécialisée dans le prototypage, l'outillage et l'injection haute température de pièces, du prototype à la petite série, a précisé Visiativ dans un communiqué. Rentable, elle a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros en 2016 et compte 25 collaborateurs.Cette offensive dans l'impression additive s'était accompagnée de la signature d'un accord commercial avec l'américain HP dont Visiativ distribuera les imprimantes 3D.Installateur historique des solutions de Dassault Systèmes, Visiativ avait également décidé de renforcer sa collaboration avec le spécialiste du logiciel 3D dans le secteur des PME et ETI industrielles.Pour l'ensemble de ces activités, le groupe souhaite "atteindre rapidement un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros" et "être à l'équilibre financier dès 2018", a-t-il souligné.Visiativ a par ailleurs annoncé la finalisation du rachat d'ABGI Group, cabinet international de conseil en innovation, dans le même communiqué.Cette opération de croissance externe permet à Visiativ d'élargir son offre "vers le conseil à forte valeur ajoutée et l'accompagnement des PME/ETI dans le management de leur innovation", a-t-il expliqué.as/tq/jpr(©AFP / 03 avril 2018 18h01)