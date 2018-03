Incendie d'un centre commercial en Sibérie: 5 morts, 30 blessés

Moscou - Cinq personnes, dont un enfant, ont péri dimanche dans l'incendie d'un centre commercial à Kemerovo, une ville industrielle en Sibérie Occidentale, a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué.Selon les dernières informations, "cinq personnes, parmi lesquelles trois femmes, un enfant et un homme ont été tués" dans l'incendie de ce centre commercial, situé sur l'une des avenues principales de Kemerovo, précise le communiqué."32 personnes ont demandé une aide médicale, et 30 d'entre elles ont été hospitalisées", selon la même source.L'incendie qui, selon les premiers éléments de l'enquête, a démarré dans une salle de cinéma, a détruit plus de mille mètres carrés du centre commercial, et quelque 200 personnes ont été évacuées, ont rapporté les médias russes.Selon le Comité d'enquête, vers 15H00 GMT, les services de secours locaux poursuivaient les travaux visant à maîtriser le feu et évacuer les gens de ce centre doté entre autres d'un sauna, d'une salle de bowling et de plusieurs restaurants."Selon les informations préliminaires, le toît s'est écroulé dans deux salles de cinéma", situées dans le centre commercial, ajoute le communiqué.Une enquête pour "violation des règles de sécurité ayant entraîné la mort par imprudence d'au moins deux personnes" a été ouverte, selon la même source.(©AFP / 25 mars 2018 15h35)