Incendie de la tour Grenfell: les proches de victimes entendus dans l'enquête

Les proches des victimes de l'incendie de la tour Grenfell, en juin 2017 à Londres, leur ont rendu un hommage appuyé lundi à l'ouverture des auditions menées dans le cadre de l'enquête publique sur la tragédie qui a fait 72 morts.Dans la nuit du 14 juin, le feu, déclenché par un frigo défectueux, s'était rapidement répandu par le revêtement inflammable posé sur la façade de l'immeuble de 24 étages, provoquant la mort de 72 personnes - l'une d'elle, d'abord hospitalisée, est décédée en janvier.Pendant deux semaines, les auditions doivent permettre aux proches des victimes de venir témoigner et d'établir le portrait de chacune d'entre elles.Au premier jour lundi, six familles ont été entendues, dont celle d'un bébé mort-né à l'hôpital dans la soirée qui a suivi l'incendie, après que ses parents ont réussi à s'échapper de la tour en flammes.Son père, Marcio Gomes, qui vivait au 21e étage, a été le premier à s'exprimer, pour saluer la mémoire de son fils."Il n'est pas avec nous physiquement mais il est présent dans nos coeurs et le restera pour toujours", a-t-il déclaré, en larmes, épaulé par son épouse et son avocat.Une image tirée d'une échographie ainsi que des photos de la chambre du bébé, préparée par le couple, ont été diffusées au cours de son intervention."Nous sommes presque un an après l'incendie, et il reste tellement de questions sans réponses", a de son côté regretté Mohamed Araf Neda, qui a perdu son frère Mohamed Saber lors du drame."J'espère que cette enquête nous apportera des réponses et, plus important encore, la justice", a-t-il demandé, dans une déclaration lue par son avocat.Le juge retraité Martin Moore-Bick, qui dirige l'enquête publique, a ouvert la séance en faisant observer 72 secondes de silence, en référence à chacune des victimes.Il a rappelé que l'incendie constituait "la plus grande tragédie survenue à Londres depuis la Seconde Guerre mondiale"."Il y aura beaucoup de tristesse dans les jours qui viennent", a-t-il déclaré, en soulignant que les auditions des familles faisaient "partie intégrante de l'enquête".Dans son discours d'ouverture, Richard Millett, l'avocat principal, a qualifié l'enquête de "recherche de la vérité", qui ne doit pas devenir "une bataille d'experts ou d'avocats".Le 4 juin, les auditions se poursuivront avec les prises de paroles des avocats des organisations de résidents de la tour et des personnes parties à l'enquête.(©AFP / 21 mai 2018 15h43)