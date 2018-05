Incendie et explosions dans un dépôt de munitions en Ukraine

Balakliïa (Ukraine) - Un incendie suivi d'explosions en série s'est déclaré jeudi dans un dépôt de munitions près de Kharkiv, à proximité des territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités.Un feu s'est déclaré pour une raison inconnue pendant des travaux de déminage dans le dépôt de Balakliïa, qui avait déjà été le théâtre d'un incident similaire il y a un an, et touche le territoire d'environ 35 hectares, a indiqué le service d'Etat pour les situations d'urgence.Les explosions sont devenues plus rares dans la soirée, retentissant environ une fois par minute, mais les éclats d'obus ne sortaient pas de l'enceinte du dépôt, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.L'administration régionale de Kharkiv a annoncé l'évacuation d'un quartier situé à proximité du dépôt, au-dessus duquel on voyait des colonnes de fumée noire et blanche.L'incident n'a pour l'instant fait aucune victime, a assuré la police nationale, qui a bouclé les routes à proximité du dépôt.Quelque 150 pompiers et secouristes ont été déployés sur les lieux de l'incident, selon le service d'Etat pour les situations d'urgence.Il s'agit du cinquième incendie important en trois ans touchant un dépôt de l'armée ukrainienne, engagée depuis 2014 dans un conflit dans l'Est avec des séparatistes prorusses.En mars 2017, un gigantesque incendie avait déclenché des explosions de munitions dans ce même dépôt de Balakliïa, faisant un mort et cinq blessés.(©AFP / 03 mai 2018 16h37)