Incendie meurtrier en Sibérie: 41 enfants parmi les morts (agence Ria Novosti)

Moscou - Quarante-et-un enfants sont morts dans l'incendie qui a tué au moins 64 personnes dimanche dans un centre commercial de Kemerovo, en Sibérie, a annoncé mardi une source des services d'urgence citée par l'agence de presse publique russe Ria Novosti."Dans la liste des morts figurent les noms de famille de 41 enfants", a déclaré à Ria Novosti une source au sein des services d'urgence de la région de Kemerovo.Selon cette même source, le bilan officiel était mardi de 64 morts, mais celui-ci n'est pas encore définitif.Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu mardi à Kemerovo, déposant une gerbe sur les lieux de l'incendie et rendant visite à des victimes hospitalisées.Lors d'une réunion avec plusieurs hauts responsables locaux et nationaux, il a dénoncé "une négligence criminelle" alors que les autorités attribuent cet incendie à de nombreuses violations des règles de sécurité.Les enquêteurs et les témoins ont évoqué notamment des issues de secours fermées à clé et une absence totale d'alertes pour avertir les clients du centre commercial du début de l'incendie.(©AFP / 27 mars 2018 08h32)