Incendie meurtrier en Sibérie: "négligence criminelle", selon Poutine

Moscou - Vladimir Poutine a dénoncé mardi une "négligence criminelle" pour expliquer l'incendie meurtrier qui a fait au moins 64 morts dans un centre commercial de Sibérie, où s'est rendu le président russe."Que se passe-t-il ici? Il ne s'agit pas d'hostilités armées. Il ne s'agit pas d'une fuite inattendue de méthane. Des personnes, des enfants étaient venus ici pour se détendre", a déploré sur place M. Poutine dans des propos retransmis par le Kremlin."On parle de problèmes démographiques mais trop de gens meurent et à cause de quoi? A cause de négligence criminelle, de laisser-aller", a-t-il poursuivi à Kemerovo, en Sibérie occidentale.Les autorités russes avaient dénoncé lundi des violations des normes de sécurité après cet l'incendie qui a fait au moins 64 morts, dont neuf enfants, et des dizaines de blessés.Les enquêteurs et les témoins ont évoqué notamment des issues de secours fermées à clé et une absence totale d'alertes pour avertir les clients du centre commercial du début de l'incendie.(©AFP / 27 mars 2018 07h15)