Inde: 30 morts dont 27 enfants dans un accident d'autocar

Au moins 30 personnes, dont 27 enfants, ont été tuées lundi lorsque leur autocar a chuté dans un profond ravin sur les contreforts de l'Himalaya, dans l'Himachal Pradesh, dans le nord de l'Inde, a annoncé la police."L'autocar a basculé dans une gorge profonde de 60 mètres, entraînant la mort de 27 écoliers, de deux enseignants et du chauffeur", a déclaré à l'AFP la police locale, qui va "enquêter sur les causes de l'accident".L'autocar qui ramenait chez eux des élèves dans cet région montagneuse a basculé dans le ravin près de Nurpur, à environ 325 kilomètres de la capitale de l'Etat, Shimla.La plupart des enfants à bord de l'autocar, qui appartenait à une école, avaient entre 10 et 12 ans. Douze d'entre eux ont été hospitalisés en urgence, la plupart dans un état critique, a ajouté le policier, Santosh Patial.Des images de l'accident montrent l'autocar jaune écrasé au sol et des enfants blessés ou ensanglantés emportés sur des brancards ou dans les bras de passants, qui se sont rassemblés en nombre sur le lieu de l'accident.Le gouvernement de l'Etat d'Himachal Pradesh a décidé d'accorder 500.000 roupies (7.700 dollars) en compensation à chaque famille de victime."Mes prières et ma solidarité sont avec ceux qui ont perdu leurs proches dans cet accident", a tweeté le Premier ministre indien Narendra Modi.Les routes d'Inde sont parmi les plus dangereuses du monde, avec plus de 150.000 tués chaque année, en raison de leur mauvais état, de l'imprudence de la conduite et du mauvais entretien des véhicules.L'accident d'un camion qui transportait les invités d'un mariage a fait 30 morts, principalement des femmes et des enfants, le mois dernier dans le Gujarat, dans l'Ouest de l'Inde.Neuf enfants ont été tués lorsqu'un véhicule les a percutés devant leur école en février.Et 32 personnes ont trouvé la mort fin décembre dans le Rajasthan lorsque leur autocar a chuté d'un pont dans une rivière.(©AFP / 09 avril 2018 19h08)