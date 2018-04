Inde: 4 morts dans des manifestations de basses castes

Au moins quatre personnes ont perdu la vie lundi dans d'importantes manifestations de membres de basses castes à travers le nord de l'Inde contre une décision de la Cour suprême, ont annoncé les autorités locales.La plus haute instance judiciaire de cette nation d'Asie du Sud a annulé le mois dernier l'arrestation automatique de suspects de discriminations ou violences contre les castes et tribus dites "répertoriées", considérées comme les plus défavorisées socialement, au motif que la loi pouvait être utilisée abusivement.En réaction, plusieurs organisations de dalits (autrefois appelés "intouchables"), population de 200 millions de personnes sur le 1,25 milliard que compte le pays, ont appelé à un blocage général. Selon eux, l'assouplissement de la loi pourrait favoriser les exactions contre leur communauté.Des heurts avec la police, des attaques de bus, de bâtiments publics et des blocages d'axes routiers ou ferroviaires étaient recensés dans un chapelet d'États du nord du pays, du Pendjab au Bihar en passant par le Rajasthan.L'État du Madhya Pradesh (centre) était l'un des plus touchés par le mouvement. Quatre personnes y ont été tuées, a indiqué à l'AFP Rishi Kumar Shukla, un haut responsable de la police de l'État, sans préciser les circonstances des décès."La situation est maintenant sous contrôle", a-t-il assuré.Dans la ville de Meerut, située non loin de New Delhi, les émeutiers ont brûlé un commissariat de police selon les médias locaux. Des jets de pierres ont ciblé les forces de l'ordre.Dans un autre district d'Uttar Pradesh, plusieurs bus publics ont été incendiés sans faire de blessés, a indiqué la police à l'AFP.Bien que la discrimination liée à la caste soit interdite par la Constitution du pays, elle reste une réalité pour les dizaines de millions de dalits indiens qui sont régulièrement l'objet de violences.La semaine dernière, un jeune fermier dalit du Gujarat (ouest) a ainsi été battu à mort car il était propriétaire d'un cheval, animal vu comme un symbole de pouvoir et de richesse.(©AFP / 02 avril 2018 13h35)